La Policia tramita un expedient disciplinari als dos agents que van intervenir en la denúncia de Sacramento Roca

Publicado 21/3/2019 14:20:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policia continua tramitant l'expedient disciplinari per una falta greu a dos exagente de la Unitat de Família i Dona (UFAM), que van gestionar una denúncia interposada per Sacramento Roca per violència de gènere, dies abans que fos assassinada per la seva ex-parella, Rafael Pantoja.

Segons han informat aquest dijous, l'expedient es troba en fase d'instrucció i encara no s'ha resolt, per la qual cosa "no existeix, en aquests moments, cap tipus de sanció".

Cal recordar que la Policia Nacional va obrir una informació reservada després de detectar fallades en la tramitació de la denúncia, i va apartar a aquests dos responsables de la UFAM de la unitat.

El crim va ocórrer el 16 de novembre de 2018 a la tarda. L'acusat, que es troba a la presó preventiva, va acoltellar diverses vegades a la seva ex-parella que es trobava treballant en la línia de caixes d'una botiga de mobles de Palma amb un arma blanca, tipus matxet, i després va sortir fugint. Va ser detingut en un carrer propera.