Pons (PSOE) celebra a Eivissa la reactivació de les obres del Parador després de "vuit anys paralitzat amb el PP"

El candidat del PSIB-PSOE al Congrés, Pere Joan Pons, ha celebrat a Eivissa la propera engegada del projecte del Parador "que portava vuit anys paralitzat amb el PP".

La ministra de Turisme, Reyes Maroto, ha anunciat aquest dimecres una inversió de 21 milions per reactivar les obres.

Segons el socialista, és un fet "extremadament important per a Eivissa i Balears que demostra dues formes de governar".

Pons ha recordat que en deu mesos s'ha aprovat a més un decret llei per recolzar les bonificacions dels fixos discontinus o han reconegut malalties professionals de les cambreres de pis, entre altres iniciatives.

Així mateix, s'ha referit a la millora salarial dels treballadors del sector de l'hostaleria, iniciatives que mostren "una diferència radical entre els atacs de Casado al turisme i les mesures del PSOE per millorar la indústria turística".

Pons s'ha compromès a apostar pel turisme sostenible a través d'un full de ruta que marca l'agenda 2030.

Així, ha dit que són necessàries "menys paraules i més fets reals" com fa el PSOE.

Per la seva banda, la candidata al Senat per les Pitiüses, Patricia Abascal, s'ha referit al Parador, assegurant que en deu mesos han recuperat el projecte, aprovant també el pressupost per recuperar les obres.

Segons ha dit, a més de recuperar un edifici "emblemàtic", es revitalitzarà el patrimoni i turisme de la zona.

També ha valorat l'anunci de la ministra de destinar a Balears fins el 10 milions als pressupostos vinents per reconvertir zones madures.