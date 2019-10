El PP acusa el Govern d'"improvisació" després de rectificar una de les mesures per pal·liar la fallida de Thomas Cook

Publicado 10/10/2019 14:20:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha acusat el Govern d'"improvisació" i d'actuar "amb presses" després de la rectificació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Ocupació que ha anunciat que destinaran una línia d'ajudes directes de fins el 3 milions d'euros per a les empreses de les Illes afectades per impagaments de Thomas Cook, en lloc de retornar els imports de l'impost de turisme sostenible.

Així s'ha expressat Costa en una roda de premsa en el Parlament, en la qual ha argumentat, també, que des del PP ja van avisar que la devolució de l'impost de turisme sostenible a les empreses afectades "despertava molts dubtes jurídics", argumentant que "no es pot retornar un impost als establiments turístics, perquè el contribuent de l'impost són els turistes i no els establiments". A més, el portaveu adjunt del PP ha acusat el Govern de dur a terme una política "de titulars i anuncis".

En aquest sentit, Antoni Costa també ha afirmat que l'Executiu autonòmic "no és capaç de negociar dins del Consell de Govern" les mesures que pretén adoptar.

Així mateix, el representant 'popular' ha argumentat que des de la seva formació aposten per prendre mesures estructurals "que incentivin la competitivitat i no mesures conjunturals com les quals pretén adoptar el conseller Negueruela", després de la fallida de Thomas Cook. En aquest sentit, ha recordat que des del PP van proposar suspendre l'impost de turisme sostenible, fins a maig de 2020.

D'altra banda, Antoni Costa ha registrat aquest dijous un escrit en el Parlament de Balears per instar el director de l'oficina anticorrupció de les Illes a investigar si l'ex-vicepresidenta del Consell d'Eivissa, Marta Díaz, va realitzar un ús fraudulent d'una targeta de la institució.