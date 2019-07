El PP assegura que l'alcalde de Lloseta "cobra com el que més" i l'acusa "d'enganyar al poble"

Publicado 12/7/2019 15:04:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Lloseta ha acusat aquest divendres a l'alcalde del municipi, Chema Muñoz (PSIB) "d'enganyar al poble" sobre les seves retribucions posat que "cobra com el que més".

En un comunicat, el PP ha assegurat que l'alcalde va "dient que no cobra com a alcalde" i "no és veritat". A més, els populars de Lloseta han qualificat "d'escandalós" que a més l'alcalde "s'està llevant funcions".

La portaveu del Grup Municipal Popular, Xesca Ramis, ha criticat que "l'alcalde renega de la seva dedicació exclusiva". Segons ha indicat, Muñoz "ja no vol ser ni el portaveu del Grup Socialista Municipal" ni el titular de Lloseta en la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB), "però anualment va a cobrar, com a mínim, 13.000 euros de l'Ajuntament".

En aquest sentit, el PP ha titllat de "vergonya" que l'alcalde "no vol responsabilitats fortes però no obstant això opti per compartir cartera a Serveis Socials amb la regidor, també socialista, Antònia Massanet".

"Ni un ni l'altre tenen idea de les competències que assumeixen", ha censurat Xesca Ramis, que considera que estan a l'inici "d'una legislatura totalment surrealista" perquè "l'alcalde al final queda relegat a regidor, sense dedicació".