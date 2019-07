El PP critica a Hila per no aconseguir els 100 nous efectius a la Policia Local "com va prometre en campanya"

Publicado 30/7/2019 16:57:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticat aquest dimarts a l'Ajuntament de Palma per no aconseguir els 100 nous efectius en la Policia Local l'any 2020 tal com, segons els 'populars', el socialista va prometre durant la campanya electoral.

Després que l'alcalde de Palma, José Fila, hagi anunciat aquest dimarts la incorporació de 120 efectius al cos de seguretat, dels quals 32 ja exerceixen com a interins, el PP ha criticat en un comunicat que, d'aquesta manera, únicament "hi haurà 88 nous efectius al carrer".

El regidor del PP David Díez ha afirmat que l'alcalde "ha perdut una nova oportunitat" per adaptar la plantilla de la Policia Local a les necessitats de Palma, "amb una dotació igual o superior al centenar".

Així mateix, la formació ha opinat que Hila "ja va malgastar una gran oportunitat per començar a donar solució al dèficit de personal a la Policia, sobretot per cobrir les baixes per jubilació", quan aquest era alcalde a la passada legislatura.

Finalment, el PP ha afegit que el pacte d'esquerres va governar amb 200 milions d'euros més de pressupost durant l'últim mandat, i que, amb un major increment de policies locals, s'aconseguiria "una major sensació de seguretat" a la ciutat.