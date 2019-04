El PP critica l'aparició de pintades independentistes en algunes zones de Formentera

Publicado 8/4/2019 14:17:32 CET

EIVISSA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els candidats al Congrés dels Diputats i al Senat pel PP, Miquel Jerez i Santiago Marí, han criticat aquest dilluns l'aparició de pintades a favor de l'independentisme català i en contra de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en diversos punts de Formentera.

Jerez ha assegurat que "no es pot permetre" que la divisió social que ha creat l'independentisme a Catalunya es reprodueixi ara a l'illa de Formentera. "Qui pretengui fer-ho es trobarà al PP en el seu camí", ha declarat.

Segons Jerez, Formentera és una illa de "moderació i sentit comú, un lloc on l'extremisme mai ha tingut cabuda i on els valors democràtics sempre han estat respectats". Jerez ha expressat la seva preocupació a causa que existeixin "formacions polítiques que alimenten aquests missatges. Hi ha qui pretén fer un pols a l'Estat de Dret", ha reiterat.

Per tot això, el candidat al Congrés dels Diputats ha remarcat que, "enfront de la política de la imposició, està la força dels demòcrates", assegurant que confia que la resta de les formacions polítiques constitucionalistes condemnin "sense complexos aquest comportament fanàtic i carregat d'odi contra qui pensa diferent".

A més, ha conclòs que "els qui fomenten la crispació social per separar i enfrontar als demòcrates, han de rebre el seu càstig en les urnes el proper 28 d'abril".

Per la seva banda el candidat al Senat per Eivissa i Formentera, Santiago Marí, ha posat l'accent en "la importància que el Partit Popular sumeix la majoria en el Senat aquesta propera legislatura per fer front a l'amenaça separatista que, desgraciadament, ja ha arribat a l'illa".

La 'popular' de Formentera Ana Negre, integrant de la llista al Congrés dels Diputats, ha explicat que "l'esquerra ha permès, a tots els nivells, que hi hagi un brou de cultiu de l'independentisme catalanista que no hem de permetre. La majoria de ciutadans de Formentera estan absolutament en contra d'aquestes idees amb les quals alguns pretenen coaccionar a els qui fragmenten la societat amb missatges d'odi cap a Espanya i cap a les Forces de Seguretat de l'Estat".