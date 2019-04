El PP d'Eivissa diu als majors que el diumenge l'hi juguen "tot" per tornar a la "prosperitat i solvència"

Publicado 24/4/2019 16:57:19 CET

EIVISSA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular d'Eivissa ha assegurat que el diumenge s'ho juguen "tot" ja que amb Pablo Casado es podrà tornar a la senda de la "prosperitat i la solvència que sempre ha demostrat el PP o deixar que Pedro Sánchez segueixi instal·lat a la Moncloa, la qual cosa suposa paràlisi, reculada, concessions i burles a Espanya".

En un acte celebrat amb clubs de la Tercera Edat d'Eivissa, els candidats del PP a les eleccions del diumenge i a les municipals de maig s'han presentat com la garantia d'unitat, estabilitat i progrés per a Espanya i Eivissa".

Per això, els candidats al Congrés i al Senat, Miguel Jerez i Santi Marí, han fet una crida a aglutinar el vot de centre/dreta en el Partit Popular.

"Lluny de quedar-se a casa i conformar-se amb el que pot passar, cal ser agents actius i sortir el 28 d'abril i omplir les urnes d'il·lusió, retornar la dignitat a Espanya i donar una àmplia majoria al Partit Popular", ha reclamat el candidat al Senat, Santi Marí.

El candidat al Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha garantit als assistents que traslladarà a la màxima institució insular la seva experiència de 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de Santa Eulària, "on el Partit Popular ha demostrat ser un partit de govern, resolutiu i dialogant".

En aquest sentit, el candidat a Sant Antoni, Marcos Serra, ha assegurat que amb el PP al govern de l'Ajuntament de la vila de Portmany, "els ciutadans que entrin amb un problema, sortiran amb una solució, no com el que està passant ara, que el Tripartit ha tancat les portes als ciutadans i només es dediquen a generar problemes on abans no els hi havia".

Marí Bosó, candidat a l'alcaldia d'Eivissa, ha assenyalat que el 26 de maig deixaran enrere la "supèrbia i la inoperància en la qual s'ha instal·lat el govern a Vila en aquests quatre anys", retornant a Eivissa el seu caràcter referent, "el que mai va haver de perdre".