PP demana una reacció "immediata" a l'Ajuntament d'Alcúdia davant les queixes en xarxes socials pel color de l'aigua

Publicado 1/8/2019 14:44:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular a Alcúdia ha exigit una reacció "immediata" a l'Ajuntament davant "la mala imatge turística" del municipi, que ha atribuït a la "deixadesa" del 'Pacte', davant les "contínues crítiques" en xarxes socials pel color verd del mar a la zona del port.

Segons ha informat aquest dijous el PP en un comunicat, la portaveu del Grup Municipal Popular, Fina Linares, ha considerat que la "falta d'informació de l'equip de govern a residents, turistes i hotelers passa factura".

Així mateix, Linares ha assegurat que hi ha moltes persones que se'n van a altres municipis perquè "temen estar nedant entre abocaments fecals" i ha afegit que els visitants s'han queixat "tant per l'olor, com pel color" de l'aigua de la badia.

A més s'ha preguntat "on estan els regidors de Turisme i de Medi ambient" i ha argumentat que és "un despropòsit" que un municipi "eminentment turístic" doni una imatge "tan lamentable".

Finalment, el PP ha manifestat el seu "suport al sector turístic" i ha exigit a l'Ajuntament "una reacció immediata" davant aquests comentaris en xarxes socials.