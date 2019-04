El PP garantirà una targeta sanitària única per al conjunt de l'Estat

Publicado 22/4/2019 15:36:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, ha explicat aquest dilluns que els 'populars' garantiran una targeta sanitària única a l'Estat amb "llibertat d'elecció de metge i centre sanitari en el marc del Sistema", ja que "és fonamental assegurar que tots els espanyols siguin atesos amb igualtat en el conjunt del territori nacional".

En declaracions als mitjans, Prohens ha apuntat que "només el Partit Popular és garantia d'una sanitat de qualitat i igual per a tots els espanyols" i, en aquest sentit, ha afegit que "no accepten cap lliçó dels qui van deixar el Sistema Sanitari en fallida amb un deute de 17.000 milions".

"El PSOE va deixar el país en 'escac i mat', a la vora de la intervenció, amb una sanitat totalment ofegada i endeutada, per la qual cosa el Partit Popular va haver d'aplicar una sèrie de mesures correctores encaminades a salvar el Sistema", ha sostingut Prohens.

A més, Prohens ha apuntat que "ja a Balears van presentar una Proposició No de Llei per recolzar als pacients celíacs, fomentant ajudes i treballant directament amb indústries alimentàries per a l'equiparació de preus".