El PP de Menorca assegura que el retard de la dessaladora evidencia la "ineficaç gestió" dels partits d'esquerres

Publicado 25/1/2019 17:15:31 CET

MENORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha assegurat aquest divendres que els "reiterats" retards en l'engegada de la dessaladora de Ciutadella evidencien la "ineficaç gestió" dels partits de partits d'esquerra.

"Els anuncis i promeses del PSOE i Més per Menorca manquen de credibilitat pels seus reiterats incompliments, de manera que ni ells mateixos es creuen el que anuncien perquè després no ho duen a terme", ha afirmat la secretària general dels populars, Asunción Pons.

Pons ha assegurat que l'arrencada de la dessaladora "acumula ja quatre incompliments".

En aquest sentit, ha recordat que el 2016 van prometre que la connexió a la xarxa estaria conclosa el 2017, mentre que el novembre del 2017 van anunciar que la planta dessaladora entraria en servei el juny del 2018.

"Després van afirmar que s'engegaria gener, la qual cosa han tornat a incomplir. Ara diuen que serà al març, quan l'única cosa que han fet ha estat incrementar les tarifes d'aigua potable, que van entrar en vigor el passat 1 de gener, amb la dessaladora paralitzada", ha manifestat.

D'altra banda, el PP ha denunciat que el Govern central es nega a assumir els 20,2 milions d'euros pel rescat de la dessaladora, que segueix exigint siguin pagats pel Govern.

"És una altra mostra de desacord entre Pedro Sánchez i Francina Armengol", ha dit la secretària general.

Pons ha assegurat que "sofrim un mandat perdut per a Menorca, amb els problemes sense resoldre i l'agreujant d'haver creat noves dificultats, com han fet en duplicar l'ecotaxa, la qual cosa ha provocat la pèrdua de competitivitat turística de Menorca".

"Els desacords entre els partits d'esquerra i la seva incapacitat per gestionar amb rigor els pressupostos públics provoquen aquests incompliments, sent la paralització de les obres de la carretera general en el tram entre Maó i Alaior l'exemple més evident d'aquesta mala gestió, a més de no haver inaugurat cap habitatge social aquest mandat a Menorca", ha afegit.