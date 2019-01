El PP proclama a Éric Jareño com a candidat a l'Alcaldia de Llucmajor

Publicado 15/1/2019 17:56:05 CET

El PP de Llucmajor ha proclamat per unanimitat al seu actual regidor al Grup Municipal, Éric Jareño, com el candidat del partit a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'aquesta localitat mallorquina per a les properes eleccions municipals del 26 de maig.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Jareño assumeix així "un dels reptes més importants" de la seva vida. En aquest sentit, ha remarcat que ho farà "des de la il·lusió i l'afecte" que li té el poble de Llucmajor.

El candidat ha expressat que des de la formació es va a "treballar molt" per aconseguir la seva meta, "que no és una altra que governar a partir del 26 de maig".