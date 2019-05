El PP proposa la "lliure elecció" de centre educatiu i "apostar decididament" per la Formació Professional dual

Publicado 15/5/2019 10:05:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Govern, Biel Company, ha proposat aquest dimecres la "lliure elecció" de centre educatiu --entenent cada municipi com a "zona única"-- i, així mateix, "apostar decididament" per la Formació Professional (FP) dual amb més centres integrats i més places, ja que "cal trencar amb el tòpic que els que menys saben han d'anar a FP". "És injust i està malament, ara més que mai es necessiten joves que estudiïn", ha afegit.

Així ho ha manifestat Company en roda de premsa on ha presentat altres mesures 'populars' en matèria d'educació com, per exemple, ampliar la gratuïtat del transport escolar a les escoles concertades, garantir la gratuïtat també a les 'escoletes' de 0 a 3 anys i en els llibres de text "perquè els pares no hagin de pagar-los".

Així mateix, també ha defensat "la implantació de les modalitats del mallorquí, menorquí i formenterenc" i ha assegurat que des del PP balear "tenen molt clar" el model de formació plurilingüe "amb les dues llengües oficials". "Quan aterres a les 'escoletes' cal escollir la llengua materna però en acabar l'educació obligatòria és clar que cal dominar les dues llengües oficials i una estrangera com a mínim", ha asseverat.

RESPONSABLE DE FAMÍLIA A CORT

El candidat del PP a l'alcaldia de Palma, Mateo Isern, ha sostingut, per la seva banda, que els 'populars' "sempre posen a les persones com a objectiu principal de les polítiques", per la qual cosa ha assegurat que si arriba a l'alcaldia "nomenarà un responsable de família en Cort".

En aquest sentit, Isern ha explicat que aquesta persona "vigilarà que la política transversal a l'Ajuntament sempre defensi els interessos de la família" i s'ha compromès a ampliar l'oferta d''escoletes' perquè "cada any moltes famílies es queden sense plaça".