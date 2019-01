El PP qualifica de "misèria" la quantitat destinada a carreteres de Mallorca en els PGE 2019

Publicado 16/1/2019 12:38:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Gen. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha qualificat aquest dimecres de "misèria" la partida destinada a les carreteres de l'Illa en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), que ascendeix a mig milió d'euros.

En declaracions als mitjans davant la institució insular, Galmés ha expressat que Mallorca "es queda a la cua de totes les illes en inversions per a carreteres" posat que Menorca, ha explicat, disposarà d'una partida de 4,751 milions per a carreteres; Eivissa, una quantitat de 4 milions, mentre que per a Formentera està previst un milió. Per això, el candidat ha demanat que els diputats de PSOE i Podem, "si tenen una mica de sensatesa", votin en contra dels PGE.

Galmés ha incidit que la "paràlisi" en carreteres per part de l'equip de govern del Consell de Mallorca i el fet que hagin "començat només tres obres aquest últim any" ha estat la responsable d'aquesta partida de "només mig milió d'euros". Així, ha assegurat que, si presideix la institució insular, executaran obres pendents del Conveni "per tenir molt més de 500.000 euros per a carreteres".

El candidat ha posat exemples sobre les carreteres de Mallorca en les quals es podria treballar i "fer millores o reformes" amb els PGE, com els accessos a Palma, el projecte de circumval·lació de la carretera d'Inca -- en la qual, segons ha dit "després de tres anys i mitj encara falta un projecte definitiu"--, o la carretera de Llucmajor a Campos --que el dia d'avui acumula 126 accidents i 21 morts--. També ha criticat "la falta d'un projecte definitiu" per al segon cinturó de Palma, ja que encara té dos trams "sense cap projecte".

D'altra banda, ha reclamat la dimissió de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern, Catalina Cladera, per "no haver sabut defensar un millor finançament". "Hauria de dimitir avui mateix perquè realment no ha defensat els interessos d'aquesta terra", ha conclòs el 'popular'.