El PP de Sant Josep exigirà explicacions sobre la gestió de l'equip de govern en matèria de subvencions

Publicado 22/3/2019 17:20:29 CET

EIVISSA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

El Grup Popular a l'Ajuntament de Sant Josep ha anunciat aquest divendres que exigirà explicacions sobre la gestió de l'equip de govern del PSOE en matèria de subvencions.

La portaveu de la formació, Neus Marí, ha recordat que aquestes subvencions haurien de permetre que es desenvolupessin "amb total normalitat" les diferents activitats del teixit associatiu del municipi, per la qual cosa el retard en el pagament d'aquestes ajudes afecta la "important" tasca d'aquestes entitats.

Durant tota la legislatura, el Grup Popular ha assegurat haver realitzat un "exhaustiu" seguiment de les convocatòries i per aquest motiu, a través d'una moció de control, exigiran en el proper ple explicacions sobre la situació actual.

El Grup Popular, segons ha recordat en un comunicat, va denunciar també a finals del passat any que la planificació de subvencions per 2019 era "clarament electoralista" ja que no han pagat res en anys. "És any electoral i volen fer veure que tenen voluntat, però el 2018 han destinat zero euros per a ajudes a entitats socials, subvencions per a festes o ajudes a clubs esportius. Les associacions porten anys sense cobrar i per 2019 tot són promeses", han indicat.

Marí ha lamentat a més que a la fi de 2017 no s'havien abonat les subvencions municipals d'aquell any i no s'havien pagat tampoc les de 2016.