Presenten la llista del PP balear al Congrés i Senat com "l'únic partit de centredreta" amb "seny i experiència"

Publicado 29/3/2019 13:23:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha presentat aquest divendres de forma oficial les llistes de la formació balear al Congrés dels Diputats i al Senat --encapçalades per l'actual portaveu adjunta del partit, Margalida Prohens, i l'exdelegada del Govern, Maria Salom, respectivament-- i ha considerat que són "l'únic partit de centredreta" que reuneix "seny, sentit comú i experiència acumulada de molts anys de governar".

En declaracions als mitjans després de la presentació, ha assegurat que "de cap partit més dels que es presenta es pot dir" que "barreja renovació i experiència", i ha apuntat que, en aquest sentit, presenten la llista amb "ganes i il·lusió" perquè el president del PP, Pablo Casado, pugui ser el proper líder de l'Executiu central.

Així mateix, preguntat pel possible pacte amb Cs, arran de l'oferta del líder 'taronja' a Casado, ha assegurat que "no és el moment de parlar de pactes" perquè "el que s'ha de fer ara és oferir la millor opció de cada partit".

No obstant això, ha explicat que "és evident" que vindrà "una segona volta" i que, llavors, si cal marcar un pacte "serà de centredreta". "És el que cerquem".

LLISTES

Pel que fa a les llistes, al Congrés, a part de Prohens per Mallorca, es presenta com a nombre 2 Miguel Ángel Jérez --Eivissa--; com 3 Ana Lía Noval --Menorca--; com 4 Carlos Martínez de Tejada --Mallorca--; com 5 Anna Negre --Formentera; com 6 Lorenzo Cardona --Menorca--, com 7 Lourdes Cardona --Eivissa-- i com 8 Antonio Gómez --Mallorca--.

En relació al Senat, en circumscripció de Mallorca es troba Salom i, així mateix, Miguel Ángel Ramis; a Menorca, Aurora Herranz; i a Eivissa i Formentera, Santiago Marí.