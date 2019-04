Prohens diu que Armengol "ha fracassat estrepitosament" amb "el principal problema de l'accés a l'habitatge"

Publicado 17/4/2019 14:22:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata 'popular' al Congrés dels Diputats per Balears, Margalida Prohens, ha dit aquest dimecres que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "ha fracassat estrepitosament" durant aquesta legislatura amb "el principal problema que se sofreix en Balears d'accés a l'habitatge".

"Amb 4.000 milions d'euros més, no s'ha construït ni un sol habitatge protegit (VPO), els qui 'treien pit' de governar per a les classes més desfavorides, no han fet absolutament res per posar habitatges nous a la seva disposició", ha afegit Prohens, en aquest sentit.

Així mateix, ha assenyalat que "les polítiques sectàries de l'esquerra queden molt bé en titulars, quan afirmen que obligaran els bancs a cedir habitatges i que perseguiran als grans tenidors", però, al seu judici, la realitat és que "el resultat de la seva gestió és zero, ni un nou habitatge per a joves i famílies".

No obstant això, mitjançant un comunicat, la candidata 'popular' ha apuntat que el PP és un "valor segur en matèria d'habitatge" i ha assenyalat que "porten al programa electoral una deducció de 8.000 euros en l'IRPF per la compra d'un primer habitatge i l'eliminació de l'impost d'Actes Jurídics Documentats".

A més, Prohens ha assegurat que incrementaran la deducció fiscal als arrendadors pels ingressos derivats de renda de lloguers d'habitatges que serveixin de residència habitual, "especialment als joves i majors de 65 anys amb baixos ingressos" i que augmentaran la seguretat jurídica entre arrendadors i arrendataris.

Finalment, Prohens ha manifestat el compromís del PP "amb el respecte a la propietat privada" i, en aquest sentit, ha apuntat que "el govern de Pablo Casado aprovarà una llei per desallotjar als 'okupes' d'un habitatge o edifici en un termini d'entre 12 i 24 hores, amb inclusió d'una pena d'entre un i tres anys de presó, en cas que reincideixin".

CARA A CARA ENTRE CASADO I SÁNCHEZ

Per la seva banda, la candidata al Senat, María Salom, ha afirmat que, des del partit, exigeixen un cara a cara entre el president del Govern i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP al Govern, Pablo Casado, perquè "està en joc el futur d'Espanya i només hi ha dos possibles presidents, o Sánchez o Casado".

"A què té por Sánchez?, a perdre el debat?, al fet que es posin en evidència les seves contradiccions i els seus pactes amb l'independentisme?", ha apuntat Salom, i ha conclòs que "és fonamental que es produeixi un debat entre els candidats del PP i del PSOE, perquè els espanyols tenen el dret de poder contrastar".