Prohens diu no entendre "els aplaudiments d'Armengol" al discurs de Sánchez, "buit i sense compromisos amb Balears"

La diputada del PP en el Congrés per Balears, Marga Prohens. EUROPA PRESS - Archivo

Qüestiona la falta de "compromís ferm" del candidat amb el REB o la reforma del sistema de finançament

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, ha manifestat aquest dimarts que no entén el suport de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, al discurs del president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, perquè considera que falten "compromisos amb Balears".

"No entenem els aplaudiments d'Armengol a un discurs buit i sense compromisos amb Balears", ha protestat Prohens, que ha retret a Sánchez la falta de "compromís ferm" amb el Règim Especial per a Balears (REB), la reforma del sistema de finançament autonòmic i la mobilitat insular.

Prohens creu que el discurs de Sánchez ha estat marcat per "la prepotència i la supèrbia". Per a la diputada balear, les seves intervencions han estat més pròpies "de qui ostenta una majoria absoluta que de qui està obligat a arribar a acords per governar".

"Crida l'atenció la forma en què Sánchez s'avergonyeix ara dels seus socis i no aclareix si pactarà o no amb ells; com si li fes fàstics als mateixos radicals amb els quals governa Armengol a Balears", ha recalcat la diputada del PP.

Amb tot, Prohens creu que el socialista "no és de fiar" i sospita que hi ha hagut una "escenificació de distància" però que finalment existirà un acord amb el líder de Podem, Pablo Iglesias.

A més, la diputada ha qüestionat que el president en funcions presumeixi "de que el país vagi bé" ja que "porta un any governant amb els pressupostos i la Reforma Laboral del PP".

D'altra banda, Margalida Prohens ha censurat que el recentment nomenat comissionat del Govern a Madrid, Francesc Antich -al que s'ha referit com "el delegadísimo"-, hagi assistit aquests dies al discurs de Sánchez "en lloc d'entrevistar-se" amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per abordar la subhasta de la caserna d'Artilleria de Son Busquets.