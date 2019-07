Ensenyat diu que "manca cultura del pacte" a Espanya i espera que no "es cometi l'error de tornar a eleccions"

Publicado 23/7/2019 12:46:57 CET

Considera que "les coses canvien i es transoformen", per la qual cosa "cal saber interpretar-les quan ja no només existeix el bipartidisme"

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha considerat aquest dimarts que "falta cultura del pacte en el sentit més ampli de la paraula" a l'Estat, ja que en "altres països europeus participen al Govern diferents partits polítics o, sense anar més lluny, la Comunitat també podria ser un exemple".

"Hem vist una negativa del PSOE perquè entressin a governar en determinades àrees persones que no fossin específicament denominades pels socialistes i això és greu. Significa no voler entendre el que diuen els ciutadans que, amb el seu vot, van conformar una Càmera plural", ha explicat Ensenyat després de ser preguntat per la situació de l'Executiu central i el debat d'investidura del president del Govern el funcions, Pedro Sánchez.

Ensenyat ha sostingut que "les coses canvien i es transformen", per la qual cosa "cal saber interpretar-les quan ja no només existeix el bipartidisme". Amb tot, ha esperat que "no es desaprofiti l'oportunitat històrica" i "es cometi l'error garrafal de tornar a concórrer a unes eleccions generals".