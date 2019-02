Prohens diu que la pujada salarial als diputats és iniciativa de Picornell i "haurà de ser ell" qui ho "expliqui"

Publicado 8/2/2019 12:46:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular, Margalida Prohens, ha afirmat aquest divendres que la pujada salarial d'un 2,25 per cent aprovada per als diputats autonòmics va ser portada a la Mesa del Parlament pel president, Baltasar Picornell (Podem), "i per tant haurà de ser ell" qui ho "expliqui".

Així s'ha expressat Prohens durant una roda de premsa després de ser preguntada pel vot favorable a la pujada per part dels dos diputats que el PP té en la Mesa, el vicepresident segon, Miquel Vidal, i el secretari segon, Miquel Jerez.

La portaveu adjunta 'popular' ha insistit que aquesta proposta no va sortir dels partits polítics. També ha manifestat que no entrarà a "parlar de sous i de si més o si menys", preguntada per si considera adequades les retribucions dels parlamentaris.

Segons ha publicat 'El Mundo - El Dia de Balears' la Mesa del Parlament va aprovar aquesta pujada salarial el passat 16 de gener per unanimitat. Formen part de la Mesa, a més de Picornell, Vidal i Jerez, el vicepresident Vicenç Thomàs (PSIB) i la secretària primera Joana Aina Campomar (MÉS).

Segons la informació disponible a la pàgina del Parlament, en 2018 les retribucions dels diputats anaven dels 53.536 euros bruts anuals (diputats sense més càrrecs i amb dedicació exclusiva) als 70.347 euros bruts anuals (el president del Parlament). Dins d'aquesta forqueta, també existeixen diferents nivells de retribució per a la resta de membres de la Mesa, i els qui ostentin càrrecs de portaveu titulars i suplents dels grups parlamentaris i portaveu en cada comissió permanent. Finalment, els diputats amb dedicació parcial perceben dietes per assistències.