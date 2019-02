Presidència del Parlament nega que la pujada salarial a diputats fos iniciativa de Picornell

Publicado 8/2/2019 14:23:41 CET

Picornell està a favor de la pujada per als funcionaris del Parlament però no per als diputats, segons el gabinet de Presidència

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Presidència del Parlament ha rebutjat aquest divendres que la pujada salarial d'un 2,25 per cent als diputats autonòmics fos una iniciativa del president de la Càmera, Baltasar Picornell (Podem), sinó que va ser la interventora qui va portar aquest assumpte a la Mesa per tractar-se d'una mesura de caràcter econòmic derivada d'un Decret Llei estatal.

Fonts del gabinet de Presidència han indicat a Europa Press que en la sessió de la Mesa del 16 de gener -on va quedar ratificada la pujada salarial per a funcionaris, personal eventual i diputats corresponent a 2019- no es va produir cap votació, sinó que l'acta recull que es va donar per aprovat.

En aquesta línia, aquestes mateixes fonts han insistit que en altres ocasions en les quals s'han votat pujades salarials dins del Parlament, el president ha manifestat la seva disconformitat. La seva posició, han precisat, és que es pugi el sou als funcionaris del Parlament però no als diputats.

L'última votació que es va produir sobre increments salarials va ser al mes juliol de 2018 i el resultat va ser de quatre vots a favor i un en contra.

Aquest divendres, preguntada per aquesta qüestió en una roda de premsa, la portaveu adjunta del PP en la Càmera, Margalida Prohens, ha responsabilitzat a Picornell de la mesura dient que va ser ell qui va portar la proposta a la Mesa. Prohens també ha rebutjat valorar les retribucions dels parlamentaris assenyalant que no entraria a "parlar de sous i de si més o si menys".

El PP compta amb dos diputats a la Mesa, el vicepresident segon, Miquel Vidal, i el secretari segon, Miquel Jerez. Completen la composició de l'organisme el vicepresident primer Vicenç Thomàs (PSIB) i la secretària primera Joana Aina Campomar (MÉS).

Segons la informació disponible a la pàgina del Parlament, el 2018 les retribucions dels diputats anaven dels 53.536 euros bruts anuals (diputats sense més càrrecs i amb dedicació exclusiva) als 70.347 euros bruts anuals (el president del Parlament). Dins d'aquest ventall, també existeixen diferents nivells de retribució per a la resta de membres de la Mesa, els qui ostentin càrrecs de portaveu titulars i suplents dels grups parlamentaris i els portaveus en cada comissió permanent. Finalment, els diputats amb dedicació parcial perceben dietes per assistències.