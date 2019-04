Prohens: "O enviem a Pedro Sánchez a l'atur o deixarà sense ocupació les famílies espanyoles"

Publicado 26/4/2019 16:42:20 CET

La candidata del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, ha criticat aquest divendres la pujada de l'atur del 3 per cent i ha expressat que, si el 28 d'abril "el president del Govern, Pedro Sánchez, i els seus socis d'esquerres" no són "enviats a l'atur", "seran ells els que deixin sense ocupació les famílies espanyoles i destrueixin les oportunitats que el Govern del PP havia aconseguit crear".

En una roda de premsa, Prohens ha destacat la "campanya en positiu del PP", que, segons ella, ha presentat més de 500 propostes en matèria social, fiscal, turística i d'educació. En aquest sentit, ha esmentat al candidat a la Presidència de l'Executiu central, Pablo Casado, qui, al seu semblar, "és l'únic que pot treure a Sánchez i als seus socis independentistes i radicals de la Moncloa".

"El diumenge tots ens juguem massa per deixar el nostre vot en mans d'intermediaris dels quals no sabem amb qui pactaran després de les eleccions", ha declarat la número u balear, qui ha recalcat que Balears "sempre ha estat un motor econòmic", per la qual cosa ha ratllat de "preocupants" les xifres de l'Enquesta de Població Activa (EPA).

Per la seva banda, la candidata del PP al Senat, María Salom, ha criticat el vídeo del '1+1+1', que s'ha difós aquesta setmana per xarxes socials i en el qual animen a marcar una creu en el seu partit, una en Ciudadanos i una altra en Vox per evitar, suposadament, una majoria del PSOE en la Cambra alta. "A Mallorca només es poden marcar dues creus en la papereta del Senat. Si es marquen tres, el vot serà nul", ha advertit.