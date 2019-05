Prop de 40 inquilins, atesos pel dispositiu organitzat per l'Ajuntament d'Eivissa després de l'incendi

Publicado 14/5/2019 16:58:18 CET

A l'edifici podia haver-hi al voltant 80 persones vivint

EIVISSA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 inquilins de l'edifici que ha sofert un incendi a Eivissa han estat acollides pel dispositiu especial posat en marxa per l'Ajuntament. Un altre grup de persones ha acudit a Creu Roja on han rebut roba i menjar, segons han confirmat des de Direcció Insular de l'Estat.

El director insular de l'Administració de l'Estat, Enrique Sánchez, ha declarat a Europa Press que "ara comença la investigació" per part de la Policia Nacional amb l'arribada des de Mallorca d'un equip de reforç especialista en incendis.

"L'important és que aquesta passada nit s'ha atès a les persones que vivien a l'edifici, tant per part de Creu Roja com per part dels Serveis Socials municipals", ha destacat.

Així, segons Sánchez, al voltant de 60 persones han estat ja identificades com a residents a l'immoble, després de les gestions de la Policia Nacional i de Serveis Socials.

"Per les declaracions d'aquestes persones, a l'edifici podia haver-hi unes 80 persones. Després de Setmana Santa s'havia produït un increment molt important a causa de l'inici de la temporada. Sembla ser que 30 vivien aquí de manera habitual en els últims mesos i després va haver-hi l'increment", ha dit.

Sánchez ha recordat que el perfil dels residents era "molt variat", amb ciutadans de diferents nacionalitats i la majoria amb activitat laboral, "alguns de manera irregular". "La majoria són marroquins", ha reiterat el director, qui ha explicat que alguns dels inquilins eren residents legals, com a espanyols o italians. A més, ha confirmat que no consta la presència de menors a l'immoble.

Els inquilins afectats seran derivats ara als Serveis Socials municipals, amb una intervenció individualitzada perquè "cada cas és molt variat i no són un perfil homogeni". "Cal intervenir en dues línies: l'atenció a les persones i la investigació per aclarir l'origen de l'incendi", ha dit.

El director insular no ha descartat que es trobin més restes humanes entre els enderrocs, encara que "és molt difícil, però descartar-ho seria prematur" i tampoc ha pogut precisar, segons les primeres investigacions, què va poder provocar el foc.