El PSIB de Maria de la Salut es compromet a cercar una solució "consensuada" al problema del solar del Clot d'en Mayol

Publicado 2/5/2019 16:29:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

L'agrupació socialista de Maria de la Salut s'ha compromès aquest dijous a solucionar el problema d'impagament dels solars de Clot d'en Mayol, els propietaris del qual van registrar un requeriment a l'Ajuntament on reclamaven el pagament dels solars de l'escola i del centre de salut, així com una indemnització pactada de 900.000 euros per incompliment del conveni signat el 2005.

Així ho han explicat els socialistes en un comunicat, en el qual han assenyalat que "el problema es remunta a l'any 2005, quan el govern del PP de l'Ajuntament de Maria va signar dos convenis urbanístics, un dels quals feia referència al solar de l'escola i el centre de salut, i que podrien costar al consistori milions d'euros en indemnitzacions".

Concretament, els propietaris van acordar cedir al Consistori 7.000 metres quadrats per construir l'escola i el centre de salut, en un acord que "contemplava la requalificació com a urbà d'uns terrens annexos de 14.000 metres quadrats de sòl rústic".

Així mateix, segons expliquen els socialistes, en un dels punts del conveni, "l'Ajuntament es comprometia a indemnitzar als propietaris amb 900.000 euros i pagar els dos solars cedits si no es feia efectiva aquesta requalificació en el termini de quatre anys". Llavors, el Consell de Mallorca va retirar el conveni, així com un altre sobre l'aparcament del poliesportiu, "per estar fora d'ordenació".

En aquest sentit, l'agrupació socialista, que ha criticat que no hi hagi hagut "predisposició per part de cap dels grups polítics que han governat en el Consistori aquests últims 14 anys", s'ha compromès a donar "una sortida de forma pactada amb els propietaris dels terrenys sense haver de passar pels jutjats".

En concret, el PSIB a Maria de la Salut ha manifestat que, abans que s'esgoti el termini que van donar els propietaris per efectuar el pagament, ells estan "disposats" a asseure's amb la propietat, el Consell i el Consistori per "adaptar les normes subsidiàries al Pla Territorial" i "dialogar i desemborsar, d'una vegada per sempre, aquesta situació", sense que el tema es converteixi en una hipoteca per a l'Ajuntament".