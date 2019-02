PSIB, MÉS per Mallorca i Podem "no veuen problema" amb la figura del relator a Catalunya i Cs demana eleccions generals

Publicado 6/2/2019 17:30:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris PSIB, MÉS per Mallorca i Podem han assegurat aquest dimecres que "no veuen problema" amb la decisió del Govern de Pedro Sánchez d'acceptar la figura del relator a la taula de partits sobre Catalunya --que intenten impulsar l'Executiu central i la Generalitat-- encara que el líder de Cs a Balears, Xavier Pericay, ha titllat la proposta "d'extrema gravetat" i de "punt de desintegració" i ha demanat que es convoquin eleccions generals.

En declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus, el portaveu del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha considerat que, en aquest sentit, "molta gent que ho critica no sap en què consisteix aquesta figura" i ha confessat que ell "tampoc no té molt coneixement" però que "hauria d'explorar-se, si aquest és l'inici del camí per acabar amb la situació a Catalunya".

En aquest sentit, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha apuntat que des de la seva formació "se centren el les Illes" però veuen positiu "qualsevol passa per desbloquejar els PGE i llevar la tensió a Catalunya".

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, també ha anat en aquesta línia i ha considerat que "la negociació política ha d'existir" i qualsevol intent "ha de ser positiu" sense "atacar o bloquejar els PGE".

Pericay, per la seva banda, ha conclòs que aquesta "suposada negociació" entre Govern i Generalitat "dóna la raó als partits independentistes catalans" i, al seu parer, provoca que "s'estigui escenificant una negociació com si fossin dos governs estrangers".