El PSIB reafirma el seu compromís per "millorar les pensions" i "eliminar els copagaments"

Publicado 11/4/2019 14:43:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSIB al Congrés, Pere Joan Pons, ha reafirmat aquest dijous el seu compromís per "millorar les pensions" i "eliminar els copagaments", entre altres qüestions.

Segons ha informat el PSIB en un comunicat, el candidat socialista ha fet aquestes declaracions durant una trobada amb les associacions de gent gran a Inca, al que també han acudit la candidata al Consell, Catalina Cladera, i el candidat a l'alcaldia del municipi, Virgili Moreno.

Pons ha aprofitat la trobada per reafirmar el compromís del PSIB amb els seus drets, així com per recordar que "mentre alguns proposen retallar-los fins al 40% els socialistes estan compromesos amb actualitzar-los".

A més, ha recordat l'aposta dels socialistes per aconseguir l'eliminació dels copagament "com ja s'ha començat a fer a Balears suprimint el copagament farmacèutic", o el projecte de la Residència Miquel Mir a Inca que gestiona el Consell i que ara s'està reformant.

Finalment, Pons ha reiterat que els socialistes ofereixen "un projecte consolidat i una gestió en positiu que ha generat més benestar".

En el mateix sentit s'ha pronunciat Cladera, qui ha destacat que els socialistes comencen la campanya "tocant carrer, veïnats, associacions i a peu de carrer per conèixer les preocupacions i necessitats d'Inca, un municipi socialista que ha treballat intensament pels seus veïns".

Cladera ha fet èmfasi en la necessitat de continuar governant amb "un projecte, equip, valors, il·lusió i molta força per consolidar les polítiques iniciades".