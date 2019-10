El PSOE de Sant Joan exigeix la contractació de personal especialitzat per atendre a persones amb diversitat funcional

Publicado 2/10/2019 17:12:54 CET

EIVISSA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja (Eivissa) ha exigit la contractació de personal especialitzat per atendre a la persones amb diversitat funcional a les instal·lacions municipals.

Segons han lamentat, la proposta ha estat rebutjada pel PP en l'últim ple, la qual cosa demostra, segons la seva opinió, que l'equip de govern "segueix obstinat a treballar i governar pels de sempre i sense la més mínima intenció de millorar la vida dels més necessitats i vulnerables".

Així ho ha indicat en un comunicat la regidor del PSOE a Sant Joan, Carmen Roig, qui ha lamentat que no comptin amb personal titulat per atendre a persones amb diversitat funcional a l'escola d'estiu o a la piscina. A més, no s'ofereix cap activitat extraescolar enfocada a aquests nens en tot el municipi, segons ha afegit Roig.

La regidor socialista ha explicat que "al centre de dia falta per llarg temps de baixa la persona que realitza als majors la fisioteràpia, l'auxiliar d'infermeria, qui, a més, és la mateixa persona que cuina". La situació és "totalment inadmissible", segons ha reiterat, ja que el centre no compta ni tan sols amb el personal adequat durant totes les hores que roman obert.

"Mentre les auxiliars fan domicili, al centre de dia els majors estan només amb una persona que els cuida, a més que l'horari és insuficient per cobrir les necessitats de les famílies treballadores", ha criticat Roig.

El PSOE ha exigit a l'equip de govern "que faci complir en tots els llocs la quota de personal" i "es deixi d'excuses barates i d'uns altres temps".

"Que Sant Joan sigui el municipi més petit i amb el menor pressupost de l'Illa, no ha de ser un pretext per oferir menys serveis i recursos que la resta", ha conclòs la formació.