Reconeixen a interins de l'IbSalut de diverses categories el dret a cobrar la carrera professional com el personal fix

Publicado 16/5/2019 14:21:19 CET

UGT calcula que l'extensió de la sentència als 5.000 interins afectats costarà 20 milions, i insta el Govern a negociar al més aviat possible l'aplicació

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 de Palma ha dictat una sentència per la qual reconeix a personal interí de l'IbSalut de diferents categories el seu dret a percebre la carrera professional en les mateixes quanties que el personal fix.

Així ho ha anunciat el secretari general de la Federació d'Empleats dels Serveis Públics d'UGT (Fesp-UGT) a Balears, Miguel Ángel Romero, en una roda de premsa en la qual ha explicat que recentment es va dictar una altra sentència que afectava a metges, però en aquest cas hi ha personal de diferents categories (el 95 per cent de les quals té l'IbSalut, ha precisat). Aquests empleats solament percebien el 25 per cent del complement en el grau 1 que cobren els treballadors fixos.