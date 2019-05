Recusen al jutge Florit perquè consideren que està "contaminat" per la querella del 'cas Mòbils'

Publicado 10/5/2019 17:08:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Els agents del Grup de Blanqueig de Capitals encarregats del 'cas Cursach' han recusat al jutge instructor d'aquest, Miguel Florit, perquè consideren que podria estar "contaminat" en estar ell mateix investigat pel 'cas Mòbils' en el qual se li imputa, entre altres, un delicte de vulneració del secret professional periodístic.

Segons la defensa d'un dels agents --exercitada per Álvaro Martín--, Florit no pot investigar ni als agents ni a l'anterior instructor del cas, Manuel Penalva, ni al fiscal anticorrupció, Miguel Ángel Subirán, per la causa de revelació de secrets, derivada de les seves recerques en el marc del 'cas Cursach'.

Cal recordar que Florit va declarar a principis del mes passat davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), i va dir que considerava que no havia vulnerat el secret professional en ordenar la confiscació i el rastreig de mòbils de periodistes que cobrien la macrocausa de corrupció policial.

Després d'ell, va declarar, com a testimoni, el representant de la Fiscalia Anticorrupció, Juan Carrau, que va sostenir que les seves actuacions dins d'aquesta causa, coneguda com a 'cas Mòbils', van ser correctes.

QUERELLA PER PREVARICACIÓ

La querella es va presentar després que la Policia es confisqués, per ordre de Florit, dels telèfons mòbils dels dos redactors d'Europa Press i 'Diari de Mallorca', en una peça oberta per a investigar l'origen d'informacions periodístiques publicades en relació al 'cas Cursach'. També van requisar ordinadors, un pendrive i diversa documentació a la seu d'Europa Press.

Els periodistes i els seus mitjans de comunicació van interposar una querella contra Florit. Posteriorment, la documentació aportada al TSJIB va revelar que el jutge també havia ordenat, abans de la confiscació, obtenir els llistats de trucades i posicionaments dels mòbils de Mestre, Pou, una periodista d'EFE i els telèfons fixos de la seu de les dues agències de notícies a Palma.