Reus titlla de "pèssima" la inversió real dels PGE a Balears

Publicado 15/1/2019 14:56:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca, Toni Reus, ha titllat de "pèssima" la inversió real del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest exercici, presentada aquest dilluns, a Balears i ha considerat que "no solament no es millora sinó que es retrocedeix", referint-se a l'11,45 per cent menys que rebrà.

En declaracions als mitjans aquest dimarts al Parlament, Reus ha dit, en aquesta línia, que "el pes de les Illes és el que és i, una vegada més, s'ha demostrat que té poc" i ha explicat que, "fins que no hi hagi una veu pròpia al Congrés que defensi els drets" la situació no es revertirà.

Així mateix, ha afegit que el projecte de pressupostos està plantejat "en clau estatal" per "aconseguir determinats suports".

No obstant això, el diputat ha considerat que, en l'àmbit general, "no es pot dir que no hi hagi aspectes positius" i ha volgut destacar la inversió en pensions i en educació.