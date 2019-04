Salom lamenta que no s'hagi dut a terme un cara a cara i demana el vot com a "mesura útil per fer fora a Sánchez"

Publicado 24/4/2019 15:04:25 CET

Maria Salom demana el vot per als 'populars' com a mesura útil per "fer fora a Pedro Sánchez" de l'Executiu

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata 'popular' al Senat per Mallorca, Maria Salom, ha lamentat aquest dimecres que no hagi existit un cara a cara entre el candidat socialista a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, i el líder 'popular', Pablo Casado, i ha demanat el vot per als 'populars' com a "mesura útil per fer fora a Pedro Sánchez" de l'Executiu central.

Salom ha fet aquestes declaracions durant una visita de campanya en el Romiatge del Cocó, en el terme municipal de Lloseta, en la qual ha afegit que el debat d'aquest dimarts emès per Atresmedia --i en el qual van participar els líders dels partits del Cs, Podem, PSOE i PP-- "va posar en evidència la raó per la qual no ha existit el cara a cara entre els caps de llista dels partits del PP i del PSOE".

"La democràcia exigeix que es pugui veure quins són els dos models, encara que ahir es va demostrar la raó per la qual no hi ha hagut aquest cara a cara", ha comentat Salom, que ha afegit que Casado va demostrar "estar molt per damunt que el president Sánchez". "Casado va demostrar solvència i coneixement sobre el que necessita Espanya per solucionar els problemes".

"Jo vaig veure a un Pablo Casado molt sòlid, explicant, argumentant i ensenyant el programa que tenen els populars perquè Espanya torni a créixer" ha comentat Salom del líder de la seva formació.

D'altra banda, ha assenyalat que Pedro Sánchez "va estar molt desdibuixat", a més d'afirmar que "sol no pot arribar a cap lloc". "Sánchez necessita dels independentistes i Otegui", ha expressat la candidata.

Salom ha comentat també que la seva formació veu amb optimisme els resultats dels propers comicis, ja que afirma "estar segura" que la gent de centre-dreta "s'ha donat compte que s'ha de votar amb el cap, no amb el cor". "L'arma que tenim ara és el nostre vot. Hem de votar per aconseguir fer fora a Pedro Sánchez. El vot més efectiu per expulsar Pedro Sánchez és el vot als populars"., ha argumentat la candidata 'popular' al Senat per Mallorca.

Preguntada per la política de pactes que durà a terme el seu partit, Salom s'ha mostrat prudent i ha dit que encara és aviat per fer declaracions sobre este tema.

"L'important ara és pensar a votar a un valor segur que és el Partit Popular. Que la gent voti pensant en el futur dels fills, i la persona que transmet més confiança és Casado", ha conclòs la candidata.