Santiago trasllada al Govern que l'atenció a la dependència a Balears és "insuficient"

Publicado 2/2/2019 15:37:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha traslladat a la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, que la inversió en atenció a la dependència a Balears és "encara insuficient", durant una trobada aprofitant la participació de Carcedo en un acte a Palma.

En un comunicat difós aquest dissabte, la Conselleria ha explicat que Santiago ha felicitat a la ministra per l'augment de la partida prevista als Pressupostos Generals de l'Estat, encara que li ha traslladat que, durant 2018, Balears va assumir el 87 per cent del cost de l'atenció a la dependència a les Illes, mentre que l'aportació de l'Estat va ser del 13 per cent restant.

"Encara que s'aprovi aquest augment en atenció a la dependència previst als pressupostos, les comunitats autònomes no arribaríem a tenir un finançament just i equilibrada", ha apuntat Santiago, qui ha proposat la ministra que, si no s'aprova als pressupostos, l'augment es faci via reial decret llei.

D'altra banda, la consellera també ha traslladat a la ministra Carcedo la petició del Govern de revisar i actualitzar l'import que rep la Balears per fer-se càrrec de la gestió de les pensions no contributives (PNC), que s'ha reduït de 380.000 euros a 3.800 euros anuals "sense justificació ni negociació" alguna.

En la mateixa línia, Santiago ha posat l'accent en la petició de gestionar "de manera progressiva tots els diners recaptats a Balears a través del 0,7 per cent de l'IRPF" ja que, segons ha remarcat la Conselleria, actualment la recaptació total per aquest concepte a les Illes és d'uns 7,8 milions d'euros, però l'Executiu balear "només gestiona 3,6 milions".

Finalment, la consellera ha proposat Carcedo l'exclusió del complement de la pensió no contributiva (Targeta Bàsica), rendes socials i rendes mínimes del còmput de rendes i ingressos; revisar la Llei reguladora de la responsabilitat penal del menor, que permet que adults de 18 a 21 anys ingressin en un centre socioeducativo de menors; o unificar el procediment de valoració de la discapacitat i el de la dependència.