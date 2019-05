Sergio Rodríguez (Vox): "Estic convençut que en quatre anys serem alternativa de govern" a Balears

Publicado 27/5/2019 12:56:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox a Balears, Sergio Rodríguez, ha comentat aquest dilluns que està convençut que en quatre anys la seva formació serà "alternativa de govern" a l'arxipèlag balear, després que el partit irrompi per primera vegada en la història a l'hemicicle autonòmic amb tres diputats.

En declaracions a Europa Press, el futur diputat ha explicat que encara aquesta etapa amb "molta il·lusió", encara que ha comentat que és un "canvi radical" en la seva vida, així com en la dels seus companys. "Venim tots de la societat civil i de treballar a l'àmbit privat, per a nosaltres representa una nova etapa que farà que se senti una altra veu a Balears".

Respecte a la formació del nou Govern per a Balears, el diputat s'ha mostrat "il·lusionat". "Per a nosaltres el fonamental és la constitució del pròxim Parlament, on es sentirà una veu que fins ara no estava representada", ha manifestat el futur diputat.

En concret, el secretari ha explicat que "hi ha certs temes" amb els que hi havia "grans consensos" entre diferents formacions polítiques i que "ningú s'atrevia a tocar". Rodríguez ha focalitzat aquest "consens" en el tema lingüístic, alguna cosa que des de la seva formació, ha dit, es farà que "es senti una altra veu"

Vox Balears ha aconseguit a més per primera vegada quatre regidors a Cort i que tres membres del seu equip formin part del Consell Insular. Finalment, Rodríguez ha comentat que a partir d'ara "molts dels ciutadans que no estaven representats sí que ho estaran".