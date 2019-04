Set de cada deu cambreres de pis consumeixen fàrmacs de manera habitual per a pal·liar els dolors, segons CCOO

Publicado 9/4/2019 12:23:44 CET

IBIZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els presidents de Societat Civil Balear i IBFamilia, Tomeu Berga i Agustín Buades, respectivament, han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de "defensar la Constitució espanyola i l'esperit de la Transició que la va fer possible", així com "la unitat d'Espanya dins d'una Europa de nacions fortes" i "la protecció de la cultura i de la llengua balear".

Segons ha informat SCB en un comunicat, per a això han acordat establir tota una sèrie de sinergies conjuntes per a poder contribuir a la defensa i a la promoció dels principis i els objectius anteriorment citats.

Així doncs, SCB s'ha compromès a oferir a IBFamilia les seves instal·lacions per a la realització de reunions, rodes de premsa i conferències, un espai per a la realització de treballs i estudis, material i equips informàtics, una adreça per a comunicacions i lliuraments, un arxiu de documentació, les seves relacions amb els mitjans de comunicació, i garantir la participació en el Consell Consultiu de Societat Civil Balear de Buades.

Per part seva, IBFamilia ha resolt oferir la seva assistència, participació i col·laboració en quants actes públics i activitats organitzi Societat Civil Balear.

La signatura d'aquest conveni de col·laboració s'emmarca dins dels diferents acords que està formalitzant Societat Civil Balear amb entitats i associacions de la societat civil de les illes amb les quals comparteix uns principis i uns objectius comuns.