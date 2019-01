La signatura d'hipoteques sobre habitatges puja un 20% a Balears al novembre, segons l'INE

Publicado 30/1/2019 12:01:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La signatura d'hipoteques sobre habitatges va pujar un 20% a Balears al novembre en comparació del mateix mes de 2017, més que la mitjana nacional (14,2%), i va arribar a les 899 constituïdes, segons les dades difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

No obstant això, en termes mensuals, la signatura d'hipoteques va augmentar un 21,7% a les Illes, molt per sobre del conjunt del país, on les hipoteques sobre habitatges van baixar un 5%.

Per constituir les 899 hipoteques sobre habitatges, les entitats financeres van prestar 147,4 milions d'euros, un 12,3% més que fa un any i un 21,7% més que l'octubre de 2018.

A Balears, el nombre total d'hipoteques constituïdes sobre finques rústiques i urbanes és de 1.262. Un total de 1.214 són sobre finques urbanes --899 habitatges-- i la resta, 48, sobre finques rústiques.

A l'àmbit nacional, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits als registres de la propietat es va situar en 28.835 el passat mes de novembre, xifra un 14,2% superior a la del mateix mes de 2017.

Amb aquest repunt interanual, que és més de sis punts inferior al registrat a l'octubre (20,4%), la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena vuit mesos de taxes positives.

L'INE recorda que es tracta d'hipoteques procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment, per la qual cosa encara no s'aprecia l'impacte que va poder tenir la sentència del Tribunal Suprem, publicada el 18 d'octubre, que establia que els bancs i no el client havien d'abonar l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD).

Aquesta resolució va ser rectificada per l'Alt Tribunal el 6 de novembre, però en el període transcorregut entre ambdues sentències es va registrar una certa paralització de les hipoteques concedides pels bancs, segons van advertir fonts del sector.

D'acord amb les dades difoses avui per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va créixer un 5,5% respecte a novembre de 2017, fins als 130.651 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 20,4% en taxa interanual, fins a situar-se en 3.767,3 milions d'euros.

En taxa mensual (novembre de 2018 sobre octubre del mateix any), les hipoteques sobre habitatges van baixar un 5%, mentre que el capital prestat va retrocedir un 2,2%. En tots dos casos es tracta del primer descens en un mes de novembre des de l'any 2015.

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al novembre van ser Madrid (5.595), Catalunya (5.363) i Andalusia (5.209).

El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va aconseguir el passat mes de novembre el 2,61%, enfront del 2,71% del mateix mes de 2017, amb un termini mitjà de 24 anys.