El Sindicat Unificat de Policia de Balears considera un "insult" que "sis polítics cobrin més que 160 agents"

Publicado 13/12/2019 11:19:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) a Balears ha considerat un "insult" i una "falta de respecte" el fet que "sis polítics cobrin més que 160 agents", en relació al 'plus' de 22.000 euros de residència que cobren alguns càrrecs del Govern que al moment de la seva elecció no es trobaven residint a les Illes.

En una nota de premsa, SUP ha explicat que aquests càrrecs públics cobrarien uns 132.000 euros anuals, xifra similar a la qual percebrien per aquest mateix 'plus' més de 160 Policies, la qual cosa equivaldria a més de tota la plantilla de l'Aeroport de Son Sant Joan, el doble de la plantilla policial de Ciutadella, més de la meitat dels destinats a Eivissa o més que tots els Policies destinats a Maó.

En aquest sentit, el sindicat ha recordat que "porta anys" reivindicat "l'actualització de la indemnització per residència", una quantitat que "ni molt menys aconseguiria anualment aquesta quantia econòmica per cada policia".

En aquest sentit, han destacat que l'any passat es va aconseguir un avanç, ja que els policies d'Eivissa van percebre 209 euros al mes en concepte de productivitat. No obstant això, que aquest any no l'han cobrat "malgrat les infinitat de promeses polítiques".

"Ens indignem quan llegim notícies com aquestes on es recull que sis persones cobren el mateix que més de 160 Policies que dia a dia es juguen la seva vida, protegeixen la seguretat ciutadana i són l'orgull de la nostra societat", han conclòs.