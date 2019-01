Són Llàtzer amplia la zona d'hospitalització per construir l'hospital de dia oncològic

Publicado 18/1/2019 17:04:57 CET

També construirà una zona de gabinets i noves consultes i una altra per allotjar al personal mèdic de guàrdia

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres la contractació de la reforma de la zona d'hospitalització de l'Hospital Universitari Són Llàtzer per construir l'Hospital de Dia Oncològic, una zona de gabinets i noves consultes.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa després del Consell de Govern. També es construirà una zona destinada a allotjar al personal mèdic de guàrdia i les obres d'ampliació i reforma tenen prevists un pressupost de 2,2 milions d'euros, amb una durada de 16 mesos.

La reforma parcial de la zona d'hospitalització 1C suposa construir una unitat de cirurgia menor ambulatòria i gabinets adjunts. Així doncs, la zona disposarà de deu consultes mèdiques, dos gabinets d'exploració funcional, dues sales de cirurgia major ambulatoria i l'Hospital de Dia, entre altres.

Els treballs s'executaran en dues fases. En la primera es construirà una nova zona destinada a allotjar el personal mèdic que està de guàrdia, que constarà de 29 habitacions individuals, magatzems i un menjador.

Una vegada acabada aquesta fase, es traslladarà el personal i l'equipament a aquest nou espai i a partir d'aquest moment es podran iniciar les obres de la segona fase, amb la qual es reformarà l'actual zona de guàrdia per construir espais per a gabinets, consultes i per a l'Hospital de Dia Oncològic.