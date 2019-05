Torres (PSIB) no considera que els resultats en el Consell d'Eivissa siguin un càstig a la seva gestió

Publicado 27/5/2019 10:12:55 CET

EIVISSA, 27 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSIB al Consell d'Eivissa, Vicent Torres, no considera que els resultats electorals aconseguits a la institució hagin estat un càstig a la seva gestió en aquests últims quatre anys ja que han obtingut "més vots que fa quatre anys".

En declaracions als mitjans aquesta matinada, Torres ha destacat que els socialistes han rebut més vots al Consell, encara que no han aconseguit la "majoria progressista esperada" i ha celebrat que Francina Armengol hagi revalidat el seu càrrec.

En el Consell d'Eivissa, ha dit, han fet "tot", lamentant no haver aconseguit el cinquè conseller que significaria la majoria progressista en la institució.

Torres ha declarat que cal esperar ara a "veure com van" ajuntaments com el d'Eivissa o Sant Antoni, on el PSOE podria governar dependent dels pactes postelectorals.