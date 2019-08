Un total de 25 immigrants han estat detinguts a les Pitiüses després d'arribar en dues pasteres

Publicado 9/8/2019 11:38:01 CET

EIVISSA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una pastera amb 14 persones ha arribat aquest divendres a Cala Olivera, en el municipi de Santa Eulària (Eivissa), segons ha informat la Delegació del Govern a Balears.

De moment, han estat detingudes 11 persones indocumentades, probablement d'origen algerià, i no hi ha menors entre ells. Els efectius policials mantenen un dispositiu activat per si han de produir-se noves detencions.

Així mateix, també aquest divendres ha arribat una pastera al litoral de Formentera, però l'embarcació encara no ha estat localitzada. De moment hi ha 14 detinguts, d'origen algerià, i entre ells hi ha un menor.

Tres d'aquests immigrants han estat interceptats al port d'Eivissa després de viatjar en un vaixell de línia regular des de Formentera.

MÉS PASTERES AQUESTA MATEIXA SETMANA

La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous a Eivissa a altres 11 persones que van arribar en pastera a l'Illa. Entre ells hi havia tres menors d'edat.

Al començament de setmana, nou immigrants més van ser detinguts després d'arribar a Formentera en pastera. Un d'ells va ser interceptat el dimarts a Eivissa quan tractava d'embarcar en una nau cap a la península.

Dilluns passat al matí sis immigrants d'origen algerià, dos d'ells menors, van ser interceptats després de desembarcar en una pastera d'uns quatre metres d'eslora a la platja de Migjorn, a Formentera.

Altres dos van ser també detinguts a la tarda en l'illa pitiüsa. Els menors van ser traslladats al centre de menors del Consell d'Eivissa tutelats per Fiscalia.