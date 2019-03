El transport urbà de Palma va augmentar un 3,8% al gener

Publicado 11/3/2019 10:47:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El transport urbà de Palma va augmentar un 3,8%, arribant als 3,03 milions, durant gener de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'Estadística de Transport de Viatgers publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per la seva banda, els viatgers del metro de Palma van augmentar en un 17,9%, transportant a unes 76.000 persones, el major increment de tot l'Estat.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, el nombre de viatgers que va optar per viatjar amb avió per desplaçar-se per l'interior del país va augmentar un 7,4% al gener respecte al mateix mes de 2018, mentre que els que van triar els trens AVE van pujar un 2,5% i els que van optar per l'autobús per als seus desplaçaments es van incrementar un 3,8%.

En concret, més de 2,86 milions d'usuaris van utilitzar el transport aeri al mes de gener, amb 1,25 milions d'usuaris entre la Península i la resta del territori (+7,6%) i 1,22 milions d'usuaris de vols nacionals (+6,6%) i 380.000 usuaris de vols interinsulars.

Així mateix, els usuaris que van escollir el tren de Llarga Distància per als seus desplaçaments al gener van ser 2,41 milions, un 1% més. Dins d'aquest segment, els viatgers que van utilitzar l'AVE van sumar 1,57 milions d'usuaris.

El transport ferroviari va ser utilitzat per més de 51,63 milions de viatgers, un 4,1% més que al gener de 2018, dels quals 46,8 milions van correspondre a usuaris de Rodalies (+4,5%); 2,4 milions a Mitja Distància (-0,6%), i 2,41 milions a Llarga Distància (+1%).

El transport en autobús va ser utilitzat per 57,6 milions de viatgers al gener, xifra un 3,8% superior a la del primer mes de 2018, mentre que el transport marítim va pujar un 3,6%, fins el 624.000 usuaris.

En conjunt, el transport interurbà va créixer al gener un 4%, fins a aconseguir els 112,7 milions d'usuaris.

CREIX UN 3,9% EL TRANSPORT PÚBLIC

Per la seva banda, el nombre de viatgers que van utilitzar el transport públic va créixer un 3,9% al gener, fins a superar els 417,1 milions. La taxa de variació del nombre de passatgers del transport públic del mes de gener respecte a desembre és del 4,8%.

El transport urbà va créixer un 3,8%, sent utilitzat per més de 262 milions de viatgers, i l'interurbà va augmentar un 4% durant el primer mes de l'any en taxa interanual, segons les dades provisionals de l'estadística de transport de viatgers (TV).

Per la seva banda, el transport per metre va registrar un increment del 5,2% en taxa anual. L'metro de Palma va presentar el major increment, amb un alça del 17,9%. Entre les ciutats que posseeixen metre, la major pujada en el transport per autobús es va registrar a Barcelona (+4,5%) i la major baixada a Bilbao (-6,1%).

El nombre de viatgers en el transport urbà per autobús va créixer un 2,9% al gener. Les majors pujades es van registrar a Canàries (+8,5%), Catalunya (+4,7%) i la Comunitat de Madrid (+4,3%). Per contra, baixa al Principat d'Astúries (-3,2%), Extremadura (-2,2%) i País Basc (-1,4%).

TRANSPORT ESPECIAL I DISCRECIONAL

Finalment, més de 42,4 milions d'usuaris van utilitzar el transport especial i discrecional al gener d'aquest any, la qual cosa suposa un lleu augment del 3,9% en comparació del mateix mes de 2018.

Així, el nombre de passatgers del transport especial va créixer un 3,8%, superant els 31,2 milions d'usuaris. Dins d'aquest, l'escolar va augmentar un 4,2% i el laboral es va incrementar un 2,5%. Per la seva banda, el transport discrecional va augmentar un 4,3% al gener respecte al mateix mes de 2018, amb més d'11,1 milions de viatgers.