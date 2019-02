El transport urbà de Palma va augmentar un 8,4% al desembre

Publicado 11/2/2019 10:41:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El transport urbà de Palma va augmentar un 8,4%, arribant als 2,9 milions, durant desembre de 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior, el major increment d'aquest tipus de transport entre les ciutats que posseeixen metre d'Espanya, segons l'Estadística de Transport de Viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per part seva, els viatgers del metre de Palma van augmentar en un 23,8%, transportant a unes 80.000 persones. En tot 2018, el transport urbà ha augmentat un 2,4% i el de metre un 21%.

A nivell nacional, el nombre de viatgers que va optar per viatjar amb avió per a desplaçar-se per l'interior del país va augmentar un 10% en 2018 respecte a l'any anterior, mentre que els que van triar els trens AVE van pujar un 3,8%.

En concret, més de 40,2 milions d'usuaris van utilitzar el transport aeri l'any passat, xifra superior als que van triar el tren de Llarga Distància per als seus desplaçaments, amb 33,6 milions.

Dins d'aquest segment, els viatgers que van utilitzar l'AVE van sumar 21,3 milions d'usuaris.

El transport ferroviari va ser utilitzat per més de 626 milions de viatgers, un 4,4% més que en 2017, dels quals 559,7 milions van correspondre a usuaris de Rodalia (+4,5%); 32,8 milions a Mitjana distància (+3,1%), i 33,6 milions a Llarga Distància (+4,1%).

Per part seva, el transport per autobús va ser utilitzat per gairebé 695 milions de viatgers en 2018, xifra un 2,6% superior a la de 2017, mentre que el transport marítim va pujar un 3,1%, fins als 11 milions d'usuaris.