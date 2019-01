Tsitsipas: "Nadal juga en una dimensió completament diferent"

Publicado 24/1/2019 14:07:35 CET

MELBOURNE, 24 Gen. (dpa/EP) -

El tennista grec Stefanos Tsitsipas s'ha rendit a la superioritat del mallorquí Rafa Nadal, el seu botxí en semifinals de L'Obert d'Austràlia, apuntant que l'espanyol té "el talent que cap altre jugador té" i que això li permet "jugar en una dimensió completament diferent".

"Realment no puc pensar en alguna cosa positiu d'aquest partit. Potser el segon set, on em vaig apropar més. Durant la resta de la trobada, d'alguna manera sentia que estava jugant a un esport diferent al dels anteriors partits. Era com jugar en una dimensió completament diferent de tennis", va analitzar Tsitsipas després del dol.

El grec va afegir que Nadal "no et dóna ritme" com a rival. "Juga un estil de joc diferent al de la resta de jugadors. Té el talent que cap altre jugador té. Mai he vist que un jugador tingui alguna cosa així, provoca que juguis malament", va dir.

Malgrat que es marxa d'Austràlia després d'haver jugat "bons partits" davant Roger Federer o Roberto Bautista, Tsitsipas no va ocultar que abandona el torneig "realment decebut". "Sento que podia haver demostrat una mica més i no deixar que Nadal em dominés durant tot el partit", va lamentar.

