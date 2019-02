Tur assegura que el local de la Fundació de la Música serà per al barri de Son Dameto en finalitzar la seu de l'OSIB

Publicado 19/2/2019 12:19:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha assenyalat que el local de la Fundació de la Música, situat en el carrer Vicenç Joan i Rosselló, passarà a ser "una equipament cultural i social" per al barri de Son Dameto quan estigui finalitzada la nova seu de l'Orquestra Simfònica de Balears.

"Ens hem reunit amb els veïns i els hem confirmat la nostra voluntat, a més d'incloure aquest acord en el Pla de Cultura, per la qual cosa hi ha un compromís de reunió, de paraula i per escrit que aquest local continuï sent dels veïns de Son Dameto", ha explicat en roda de premsa.

Tur ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat del PI Josep Meliá sobre si el local de la Fundació la Música serà una instal·lació per al barri de Son Dameto.

Així mateix, la consellera ha negat rotundament que s'hagi contemplat l'opció de vendre el local. "No es vol vendre, aquest és el compromís i està per escrit en el Pla de Cultura", ha conclòs.