UGT desitja una "ràpida recuperació" als afectats per l'incendi d'un hotel a l'Arenal

Publicado 2/7/2019 13:09:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Balears ha desitjat aquest dimarts una "ràpida recuperació" a les persones que s'han vist afectades per l'incendi en un hotel de l'Arenal.

En un comunicat, el sindicat ha destacat la seva preocupació per l'incendi que ha obligat el desallotjament de l'establiment hoteler. A més, ha desitjat la ràpida recuperació de les persones afectades, entre les quals no hi ha constància que hi hagi treballadors, i que l'establiment hoteler torni a la normalitat al més aviat possible.