UGT expressa el seu condol per la mort de Jaume March i Conxa Morlà, tots dos afiliats al sindicat

Publicado 8/1/2019 17:01:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha expressat aquest dimarts el seu condol per la mort de l'exdirector de l'IES Marratxí, Jaume March, i la seva esposa, Conxa Morlà, tots dos afiliats al sindicat.

March ha mort aquest gener després d'un accident de trànsit a Menorca el desembre passat, en el qual va perdre la vida la seva dona. "Volem transmetre un missatge de condolença amb molt sentiment per la família i els amics dels nostres companys", han manifestat des d'UGT.

Segons l'organització sindical, March era un "afiliat històric" de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament FETE-UGT de Balears. "Conxa i Jaume, sempre estareu en el nostre cor, en el nostre record i en la història de la UGT", ha expressat l'entitat, que ha ofert el seu "suport i solidaritat" als amics i familiars de la parella.

UGT ha indicat que "al llarg de 40 anys com a defensor i impulsor d'un ensenyament públic de qualitat", Jaume March va desenvolupar diferents tasques, "de vegades com a gestor, gairebé sempre com a docent a les aules i durant molts anys com a representant sindical en la UGT".

"Com a sindicalista i afiliat a la UGT, Jaume és un quadre històric de la FETE-UGT de Balears. Tothom ho recorda amb molta gratitud i ho reconeix com un model a seguir", ha subratllat el sindicat.

POSICIÓ EN CONTRA DEL TIL DE BAUZÁ

En particular, UGT ha remarcat que "en plena disputa amb el Govern de José Ramón Bauzá, la seva posició en contra del TIL va acabar amb un expedient de suspensió d'ocupació i sou i la seva destitució com a director de l'IES Marratxí".

UGT ha assegurat que "Jaume no es doblegava davant les injustícies" i ha ressaltat que "aquesta lluita en contra del TIL es va guanyar en els jutjats" gràcies a la seva "actitud ferma".

"Ens quedarà el record afectuós de dues bones persones, amics i excel·lents professionals", han conclòs des d'UGT, postil·lant que la pèrdua "deixa un buit grandíssim al món educatiu i al món sindical".