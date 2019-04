Unides Podem defensa la "gratuïtat total" de les matrícules universitàries

Publicado 17/4/2019 13:26:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congrés per Unides Podem, Antònia Jover, ha assegurat aquest dimecres que el seu partit treballarà per aconseguir la "gratuïtat total de les matrícules universitàries" perquè "tots els joves tinguin les mateixes oportunitats".

Segons ha informat el partit en un comunicat, la formació s'ha desplaçat a la Universitat de les Illes Balears (UIB) per explicar les seves mesures en referència a la universitat pública que, segons han defensat, ha de ser "totalment gratuïta i de qualitat".

La número dos de la llista, Lucía Muñoz, ha apuntat que "no totes les carreres es poden estudiar en totes les universitats" pel que "les beques són necessàries".

La inversió a l'educació pública en totes les seves etapes, inclosa la universitat, és per a Unides Podem "una necessitat per assegurar l'eliminació de les desigualtats entre les persones que poden i no poden pagar-se una carrera universitària".

En aquest sentit, Antònia Jover ha destacat que "per poder pagar això, és necessari un import a la banca, i que els bancs retornin els 60.000 euros que encara deuen".

Pel que fa a les beques, la formació "implementarà un sistema que dependrà en exclusiva de la posició econòmica, amb la intenció que ningú es quedi enrere".