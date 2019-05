Unides Podem vol impulsar el sistema de tornada d'envasos

Publicado 13/5/2019 17:55:34 CET

"Si torna a guanyar la dreta a les Illes, les tornaran a omplir d'escombraries, i no només en sentit literal"

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

Unides Podem ha assenyalat aquest dilluns que una de les seves principals mesures per a la propera legislatura quant a la gestió de residus serà impulsar la implantació del sistema de dipòsit, devolució i tornada d'envasos (SDDR).

Segons ha dit el candidat a la presidència del Govern, Juan Pedro Yllanes, el SDDR és "normativament possible" gràcies a la Llei de residus aprovada aquest any en el Parlament i que també recull el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca.

Durant la seva visita al mercat municipal de Manacor, Yllanes ha assegurat que "si torna a guanyar la dreta a les Illes, les tornaran a omplir d'escombraries, i no només en sentit literal".

Així, ha assenyalat que "posar la vida al centre" --el lema de la seva campanya electoral--, "també passa per preocupar-se pel medi ambient, i més en un territori tan fràgil i finit com a Balears".

Segons ha dit, implantar el SDDR és "una alternativa molt positiva i que ja està implantada en altres llocs europeus". "Nosaltres no ens devem a ningú, ni a les multinacionals del plàstics, i no volem seguir fomentat la cultura dels plàstics d'un sol ús, no com altres que sí es deuen a aquests grans 'lobbies'", ha assenyalat.

En l'acte, també ha estat present la candidata al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, que ha assegurat que seguiran "potenciant la matèria orgànica per tancar el cercle" i ha remarcat que apostaran "per la implantació del SDDR".

D'altra banda, la número dos de la candidatura municipal per Manacor, Andrea Ortiz ha destacat "la importància" de posar en marxa "un govern d'esquerres a Manacor" per aconseguir un "canvi de mentalitat" que permeti "sortir de tants anys de dominació de dretes".