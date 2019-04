'Veus progressistes' proposa acabar amb el model consumista" i "la generació de residus" amb incentius fiscals

Publicado 8/4/2019 12:41:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalició de 'Veus progressistes' ha proposat aquest dilluns acabar "amb el model consumista" i "la generació de residus" mitjançant noves regulacions i incentius fiscals, com, per exemple, establir "un IVA zero per a aquelles entitats socials que treballin amb persones en risc d'exclusió en el camp de la reparació i la reutilització de productes" o, així mateix, "fomentar els manuals de reparació dels productes".

Així ho ha explicat en roda de premsa el candidat de 'Veus Progressistes' al Congrés, Guillem Balboa, juntament amb la candidata de MÉS per Mallorca a la presidència del Consell, Bel Busquets, qui, en aquest sentit, ha apuntat que "el millor residu és el que no es genera" i, per això, "és molt més sostenible una economia basada en la reparació i canvi de peces trencades que una economia com l'actual basada en el consumisme de productes nous amb obsolescència programada".