Vox acusa Sánchez i a Armengol de fomentar una ruta d'immigració il·legal a Balears

Publicado 15/10/2019 12:44:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox a Balears, Jorge Campos, ha acusat aquest dimarts, durant el ple del Parlament, al president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i a la presidenta del Govern, Francina Armnegol, de fomentar una ruta d'immigració il·legal que passa per Balears, després de recordar que aquest estiu han arribat a les Illes, més immigrants il·legals "que entre els anys 2007 i 2015".

Per la seva banda, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recordat que les competències en matèria d'immigració són estatals i que l'administració autonòmica actua dins de les seves competències. Així mateix, ha indicat que des del Govern han augmentat en quatre milions d'euros, respecte a la passada legislatura, el pressupost en cooperació internacional per solucionar aquesta problemàtica, alhora que ha argumentat que el seu govern "no mira" el color de pell o el lloc de procedència de les persones per garantir els serveis bàsics.