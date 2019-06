Vox Balears nega la destitució del Comitè Executiu Regional

Publicado 26/6/2019 12:07:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

Vox Balears ha negat aquest dimecres que s'hagi destituït el Comitè Executiu Regional (CER) i ha indicat que únicament s'ha tancat un grup de WhatsApp degut "al procés d'integració d'Actua Balears i Vox".

Així s'ha expressat el president de la formació, Jorge Campos, en un comunicat en el qual ha incidit que el partit es troba "en un procés conegut pels membres del CER i previst des d'abans de les eleccions. Es tracta de la integració d'Actua Balears i Vox, quelcom del que tots estan informats des de fa temps", ha declarat abans d'explicar que aquest procés "passa per crear un Comitè Executiu Provincial amb el nombre de membres i càrrecs establerts en els estatuts de Vox".

En aquesta línia, ha assegurat que els comitès locals dels municipis han estat substituïts per un coordinador local per reforçar l'estructura del partit. Per això, diu que s'ha creat també una sotssecretaria d'Implantació Territorial que treballa en els municipis en els quals existeix una estructura del partit, així com en aquells en els quals es formen nous grups.

D'altra banda, Campos ha assegurat que no existeix malestar a les bases del partit per aquests canvis, igual que també ha negat la seva existència en el grup municipal de Vox Palma. "A mi ningú no m'ha imposat noms i l'equip de Vox a l'Ajuntament de Palma és el que és i funciona a la perfecció", ha declarat el regidor Fulgencio Coll.