Vox planteja allargar el desdoblament de Campos fins a Santanyí-Ses Salines i l'autovia de Sa Pobla fins a Alcúdia

Publicado 14/5/2019 12:42:19 CET

Bestard: "No completar el segon cinturó suposa condemnar a la ciutat de Palma"

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a la presidència del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha plantejat aquest dimarts perllongar el desdoblament de Campos fins a Santanyí i Ses Salines i l'Autovia de Sa Pobla fins a Alcúdia.

Es tracta de propostes en matèria de carreteres que el partit ha fet públiques en una nota de premsa, de cara a les eleccions del 26 de maig. El seu objectiu, han assenyalat, és desenvolupar projectes "per invertir els 200 milions del Conveni de Carreteres 2009-2022 que encara queden disponibles".

"No pot tornar a passar que un conveni expiri i quedin diners sense utilitzar per la ineptitud dels que governen. No fan res i els ciutadans han de saber que aquests diners es perden", ha protestat Bestard, que ha criticat que l'actual presidenta del Govern, Francina Armengol, "va gastar 157 milions del Conveni de Carreteres a pagar nòmines i despesa corrent" quan va estar al capdavant del Consell.

Per aquest motiu, Vox ha promès "respectar els convenis i utilitzar els diners en projectes realistes, que s'executin i es justifiquin econòmicament per no perdre les inversions".

"LA SEGURETAT ÉS EL PRIMER"

Per al candidat, "la seguretat és el primer". "Enfront del 'zero carreteres' Vox diu zero morts a carreteres" ha postil·lat Bestard. Per això, el partit s'ha posicionat a favor de perllongar el desdoblament de Campos fins a Santanyí-Ses Salines i l'autovia de Sa Pobla fins a Alcúdia.

A més, Vox s'ha compromès a "atendre a les demandes dels municipis per fer rondes i circumval·lacions als pobles per evitar el trànsit en els nuclis", com a s'Horta o Felanitx; i a millorar el manteniment de les carreteres. "Un exemple és la carretera de Cap Blanc, de gran trànsit i freqüentada per ciclistes, amb els vorals petits i replets de vegetació", han alertat des del partit.

SEGON CINTURÓ

Així mateix, Vox ha promès que, si governa a Mallorca, finalitzarà els trams del segon cinturó de Palma que estan per construir i unir-los entre si, des de l'autovia d'Andratx a la zona de Llevant.

"No completar el segon cinturó suposa condemnar a la ciutat de Palma, asfixiar-la cada dia amb embusos quilomètrics", ha avisat Pedro Bestard, que ha ironitzat dient que mai no ha vist "als que van amb cotxe oficial a un embús". "Així és molt fàcil no fer res, quan vius en una bombolla i ignores els problemes dels ciutadans", ha lamentat.

Així, el candidat de Vox al Consell ha criticat la "desídia" del PP i dels governs del 'Pacte' que "han estat incapaços de completar el segon cinturó i han anat emplastrant a trossos sense atrevir-se a portar endavant els seus plans per la por a col·lectius radicals que només es representen a ells mateixos".